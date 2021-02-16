Avcılar’da polis aracına ve lüks cipe çarptıktan sonra kaçan 4 şüpheliden 1'i, polisin kovalamacasında yakalandı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kullandıkları minibüsle polisten kaçan silahlı 4 şüpheli, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalıştı.

Önce polis aracına çarpan şüpheliler, daha sonra hızla girdikleri sokakta dönüş yapmak isteyen lüks cipe çarptı.

Şüpheliler kazadan sonra araçtan inerek kaçmaya başladı. Şüphelileri kovalayan polis ekipleri koşarak kaza yerine gelirken, bir başka polis de yoldan çevirdiği vatandaşın aracıyla olay yerine geldi.

BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri şüphelilerden birini kovalamaca sonucu yakaladı, diğer 3'ü ise kaçtı. Yakalanan şüpheliye çevredeki vatandaşlar tepki gösterdi, bir vatandaş tekme savurdu.

Avcılar'da polis kovalamacısında kaza ViDEO

"500 BİN LİRALIK ARACIM PERTE ÇIKTI"

Kazada hafif yaralanan cipin sahibi Mahmut Yılmaz, "Ekmek almıştım sokağıma geldim aracımı garaja park edecektik. Garaja girecektik, caddeden çok hızlı bir şekilde minibüs geldi. Polisten kaçıyorlardı zaten polisin aracına çarpıp öyle gelmişler. Minibüsü de çalmışlar, araçlarında da silah çıktı. Öyle bir hızla geldiler ki ne yapacağımı şaşırdım. Üzerime binalar yıkılıyor sandım, çok şiddetli çarptılar. Bacağımdan bir yara aldım. 500 bin liralık aracım perte çıktı. Kaçanlardan biri yakalandı, polisimiz diğerlerinin peşindeler." diye konuştu.