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    Avcılar'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

    Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan ve havaya ateş ederek kaçan 3 şüpheli, kovalamaca sonucunda Esenyurt'ta yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 12.03.2021 - 01:40
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    Avcılar'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

     

    Avcılar'da akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri plakasız bir kamyonete 'dur' ihtarında bulundu.

    HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTILAR

    Polisi ihtarını dikkate almayıp kaçmaya başlayan şüpheliler, kurtulmak için havaya ateş açtı. Polis telsizinden yapılan anonslar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi'nde bazı noktaları trafiğe kapattı.Avcılar da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı #1

    YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİLER

    Yollaron kapandığını gören şüpheliler, bu sefer de kullandıkları kamyoneti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden 2'si kamyonetin yakınında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.Avcılar da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı #2

    ÖZEL HAREKAT DESTEĞİYLE ŞÜPHELİLER YAKALANDI

    Polis, kaçan ve havaya ateş açan şüpheliyi yakalamak için özel harekât ekiplerinin desteğiyle cadde ve sokakları ablukaya aldı. Yapılan aramalar sonucu diğer şüpheli de binaların arasında saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Avcılar da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı #3

    Avcılar da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı #4

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