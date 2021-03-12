Avcılar'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
- DHA
- 12.03.2021 - 01:40
Avcılar'da akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri plakasız bir kamyonete 'dur' ihtarında bulundu.
HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAÇTILAR
Polisi ihtarını dikkate almayıp kaçmaya başlayan şüpheliler, kurtulmak için havaya ateş açtı. Polis telsizinden yapılan anonslar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi'nde bazı noktaları trafiğe kapattı.
YAYA OLARAK KAÇMAYA DEVAM ETTİLER
Yollaron kapandığını gören şüpheliler, bu sefer de kullandıkları kamyoneti bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kaçan kişilerden 2'si kamyonetin yakınında polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise olay yerinden kaçtı.
ÖZEL HAREKAT DESTEĞİYLE ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Polis, kaçan ve havaya ateş açan şüpheliyi yakalamak için özel harekât ekiplerinin desteğiyle cadde ve sokakları ablukaya aldı. Yapılan aramalar sonucu diğer şüpheli de binaların arasında saklandığı yerde yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.