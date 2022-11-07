Avcılar'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırıda 3 tutuklama

İstanbul Avcılar'da kalp hastasına müdahale için gelen sağlık ekibine saldırıp 1 görevliyi yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İstanbul’un Avcılar ilçesinden yapılan bir ihbar üzerine kalp hastasını almaya giden sağlık görevlileri, Yeşilkent Mahallesi'ne park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.

Ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı indi.

Sağlık görevlilerine saldırdılar

Gözü dönen komşular, 112 ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı.

Saldırganlardan 3'ü tutuklandı

Görevlilerin şikayeti üzerine yakalanan Doğan, Fadime, Ramazan ve Beytullah Şenkaloğlu, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık Fadime Şenkaloğlu'nun serbest bırakılmasına karar verirken, diğer 3 şüpheliyi tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

DHA'nın haberine göre, 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

Avcılar'da hasta almaya giden sağlık çalışanlarına sopalarla saldırdılar VİDEO ARŞİV