Petrol
98.46
-0.11%
Euro
18.6253
0.72%
Dolar
18.575
0.05%
Altın
1.001
-0.27%
Borsa
4332
2.72%
Bitcoin
389.291
-2.22%
BTXN Coin
10.15
-2.68%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Avcılar'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırıda 3 tutuklama

    İstanbul Avcılar'da kalp hastasına müdahale için gelen sağlık ekibine saldırıp 1 görevliyi yaralayan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
    • 07.11.2022 - 21:00
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 21:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Avcılar'da sağlık çalışanlarına sopalı saldırıda 3 tutuklama

    İstanbul’un Avcılar ilçesinden yapılan bir ihbar üzerine kalp hastasını almaya giden sağlık görevlileri, Yeşilkent Mahallesi'ne park ederken iddiaya göre bir araca hafif şekilde çarptı.

    Ambulansın araçlarına zarar verdiğini öne süren aynı binanın iki dairesinde oturanlar, ellerine sopalar alarak aşağı indi.

    Sağlık görevlilerine saldırdılar

    Gözü dönen komşular, 112 ambulansındaki Süleyman Kartal ile yukarıda hastaya müdahale eden Tolga Kaya ve Hasan Demir'e saldırdı.

    Saldırganlardan 3'ü tutuklandı

    Görevlilerin şikayeti üzerine yakalanan Doğan, Fadime, Ramazan ve Beytullah Şenkaloğlu, bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

    Savcılık Fadime Şenkaloğlu'nun serbest bırakılmasına karar verirken, diğer 3 şüpheliyi tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

    DHA'nın haberine göre, 3 şüpheli mahkemece tutuklanarak Metris Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

    Avcılar'da hasta almaya giden sağlık çalışanlarına sopalarla saldırdılar VİDEO ARŞİV

    Avcılar da sağlık çalışanlarına sopalı saldırıda 3 tutuklama #1

    Avcılar da sağlık çalışanlarına sopalı saldırıda 3 tutuklama #2


    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    Advertorial

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır zarar gördü
    Dünya

    Ukrayna’da 160 yıllık manastır zarar gördü

    Erciyes Dağı beyaz gelinliğini giydi
    Yaşam

    Erciyes Dağı beyaz gelinliğini giydi

    Görüş Bildir