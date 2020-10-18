Avcılar'da uçakta unutulan eşyaları alma kuyruğu

Avcılar'da bir işyerinde satışa çıkarılan uçakta unutulan bavul ve eşyaları görüp almak isteyenler, mağazada uzun kuyruk oluşturdu.

Özellikle dış hat yolcularının unuttuğu, THY'nin kayıp eşya deposunda bekletilen, 1 yıl içerisinde başvuru yapılmayan eşyalar pandemi dönemi ardından ihale ile satışa çıkarıldı.

7 tır dolusu koli ve bavulu Avcılar’daki deposuna indiren Aziz Korkmaz, bunları kademeli olarak satışa çıkardı.

Yapılan duyuruların ardından Korkmaz’a ait Marmara Caddesi’ndeki bir iş hanındaki mağazanın önünde uzun kuyruk oluştu.

1 SAATLİK BEKLEYİŞ

Kuyrukta yaklaşık 1 saat bekledikten sonra içeriye 5’er kişilik gruplar halinde alınan müşteriler özellikle cep telefonu, tablet ve bilgisayarlarla ilgilendi.

Kontrolleri yapılan, eksiklikleri giderilen cihazlar ikinci el piyasadan daha ucuza satışa çıkarılırken bunlar için belli döneme kadar garanti de verildiği ifade edildi.

"3'TE 1 FİYATINA SATIYORUZ"

İki iş yerinde THY’nin ihalelerinden satın aldıkları unutulan eşyaların yanı sıra gümrüklerde el konulan eşyaları satan Aziz Korkmaz, bu işi 1995’ten itibaren yaptıklarını, 13 yıldır da Avcılar’da faaliyet gösterdiklerini belirtirken, “Bavuldan giysilerin yanı sıra kaliteli, tanınmış markaların hiç kullanılmamış eşyaları da çıkıyor. Uçağa biniş sırasında acele ile alınmayan cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar büyük ilgi görüyor. Bavuldan aklınıza gelebilecek her şey çıkabiliyor. Bunları 3’te 1 fiyatına satıyoruz” dedi.

























