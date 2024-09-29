Avcılar'da yaralı kediyi itfaiye kurtardı İstanbul Avcılar'da bir bahçeden diğerine geçmeye çalışan tel çite sıkışarak bacağından yaralanan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Denizköşkler Mahallesi'nde, bir binanın bahçesinden diğerine atlamaya çalışan bir kedi, tel çitlere sıkıştı. Arka bacağı telin arasında kalan kedinin çaresiz sesi, mahalle sakinlerinin dikkatini çekti ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler.

TEL ÇİT KESİLDİ, KEDİ KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için tel çiti kesmeye başladı. Bu sırada çevredekiler, balkonlarından kedinin kurtarılma anını merakla izledi. Tellerin kesilmesiyle özgürlüğüne kavuşan kedi, güvenli bir kafese konularak tedavi edilmek üzere olay yerinden alındı.

"ELİMİZLE DOKUNMAYA ÇALIŞTIK AMA SALDIRDI"

Bina sakinlerinden Yusuf Atmaca,

Kedi bahçede tele sıkışmıştı. Ne yapacağımızı sorduğumuzda itfaiyeyi aramamız gerektiği söylendi. Kedi, kemiklerinin kırıldığını gösteriyordu; bu yüzden müdahale edemedik. Elimizle dokunmaya çalıştık ama saldırdı. İtfaiyeyi aradık, sağ olsunlar hemen geldiler

dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)