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    Avcılar'da yılan merakı sosyal mesafeyi unutturdu

    Oto sanayide kaputun içinde yılan gören vatandaşlar sosyal mesafe kuralını ihlal ederken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aramasında yılan bulunamadı.
    • İHA
    • 08.05.2020 - 10:52
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    Avcılar'da yılan merakı sosyal mesafeyi unutturdu

    İstanbul Avcılar'da otomobili tamire getiren bir kişi, tamir ustasıyla birlikte kaputu açınca yılan gördü.

    Yılan kaputun içinde kaybolurken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

    YILAN BULUNAMADI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yılanı bulmak için araç içerisinde arama yaptı.

    Araç içinde yaklaşık yarım saat yılanı arayan itfaiye ekipleri, herhangi bir bulguya rastlayamadı.

    Avcılar'da yılan merakı sosyal mesafeyi unutturdu ViDEO

    SOSYAL MESAFEYİ İHLAL ETTİLER

    Yılanı duyup tamirhaneye gelen vatandaşların ise sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

    Vatandaşlar yan yana durarak çalışmaları izlerken, yılanın tekrar görülmesi durumunda haber verilmesi istenildi.

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