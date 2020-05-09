Sağlık Bakanlığı'ndan AVM ve taksi duraklarına korona uyarısı

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'ler ve taksi durakları için alınması gereken önlemleri duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan AVM'ler, kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, AVM’lerdeki iş yerlerinde ve taksi duraklarında uyulması gereken koronavirüs kurallarını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere koronavirüs önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır." denildi.

Konuyla ilgili açıklama şu şekilde:

AVM'LERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

"AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır.

TAKSİ DURAKLARINA KORONAVİRÜS DÜZENLEMESİ

Ticari taksi duraklarında koronavirüs hakkında bilgilendirme yapılmalı ve duraklara koronavirüs, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler asılmalıdır.

Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır."