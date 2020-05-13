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    AVM'ye gidenler mağazaların kapalı olmasına tepkili

    AVM'ye gidenler mağazaların kapalı olmasına tepkili

    Ülke genelinde AVM'ler açılırken, çalışanlarının sağlığını düşünen çoğu mağaza kepenk açmadı
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2020 - 10:37
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    AVM'ye gidenler mağazaların kapalı olmasına tepkili

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan alışveriş merkezleri açıldı.

    AVM'lerin önünde ise uzun kuyruklar oluştu.

    Güvenlik görevlileri ve polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarırken, kuyrukta bekleyenlerin sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

    MAĞAZALAR KAPALI TEPKİSİ

    Saatler süren bekleyişin ardından AVM'ye giren 2 kadın ise mağazaların kapalı olmasına, "AVM'ler açtınız ama açık mağaza yok. Biz niye geldik. Niye açtınız o zaman" diyerek tepki gösterdi.

    220 mağazanın olduğu AVM'de 40 mağazanın açık olduğu öğrenildi.

    AVM'de açık mağaza bulamama isyanı VİDEO

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