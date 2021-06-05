Avrasya Tüneli'nde Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avrasya Tüneli’nde saat 21.00'de Avrupa istikametinden Anadolu istikametine seyir halindeki yabancı plakalı bir araçta henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında yaralı ve can kaybı bulunmadığı ifade edildi.

Geçici süreyle trafiğe kapatılan Avrasya Tüneli'nin saat 21.30 itibariyle ulaşıma açıldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü VİDEO