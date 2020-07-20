Avrupa gazetesinden küstah manşet

KKTC'de yayın yapan Rum aşığı Avrupa gazetesi, bugünkü manşetinde Kıbrıs Barış Harekatı'na gönderme yaptı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 46 yıl geçti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te harekat başlatmıştı.

Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuştuğu bu mutlu günün yıl dönümünde, Rum aşığı Kıbrıs gazetesinden çirkin ifadeler geldi.

"KAN DÖKTÜLER ALDILAR"

Daha önce Afrin'de Türkiye’ye işgalci diyen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulunan Türk düşmanı Avrupa gazetesi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde Türkiye'ye atıfta bulunarak "Geldiler, kan döktüler, aldılar, böldüler, kaldılar!” şeklinde alçak bir manşete imza attı.