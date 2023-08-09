Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nda 6 madalya Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası'nın ikinci gününde milli judocular 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı.

İHA

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki karşılaşmalarda milli judocular 6 madalya elde etti.

İkinci günde 6 madalya

Döndü Yeşilyurt, kadınlar J1 kategorisinde altın madalya kazanırken, Merve Uslu ve Nazan Akın Güneş gümüş madalya aldı.

Yasin Çimciler ve Onur Taştan ise erkekler J1 kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

Bakan Bak'tan tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hollanda'da düzenlenen Avrupa Paralimpik Şampiyonası’nda madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: