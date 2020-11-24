Avukatlık ücretlerine zam geldi

Avukatlar için yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Ücretleri Resmi Gazete'de yayınlandı. Avukatlık ücretlerine geçen yıla göre yüzde 20 zam yapıldı.

Hukuki işlemlerde avukatlara hukuki yardımlar, davalar, yürütülecek iş ve işlemler karşılığında ödenecek yeni ücretler belirlendi.

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne yapılan ortalama yüzde 20 zam, Resmi Gazete'de bugün yayınlanarak yürürlüğe girdi.

450 TL'LİK DANIŞMA ÜCRETİ, 540 TL'YE ÇIKTI

Tarifeye yapılan yüzde 20'lik artışla 450 TL olan "Bir saate kadar büroda sözlü danışma" ücreti 540 TL'ye yükseldi.

Resmi Gazete'de yayınlanan zam kararının ardından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi aşağıdaki gibi değişmiştir.