Ayamama deresi simsiyah akıyor

İstanbul'da Ayamama Deresi, Küçükçekmece'de fabrika ve tesislerden bırakılan atıklar nedeniyle karardı.

Ayamama Deresi'nin Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan bölümünün çevresi fabrika ve bir çok işletmeyle dolu. Bunlardan gelen atıklar nedeniyle derenin rengi neredeyse siyaha dönmüş durumda. Atıklar, Papaz Köprüsü olarak adlandırılan bölümden kanallardan dereye karışıyor, simsiyah renkteki su çevre sağlığı açısından tedirginlik ve korku, yaratıyor. Kanallardan bırakılan siyah renkteki suyun karıştığı Ayamama Deresi'nin kötü kokusu da bölgeyi kaplamış durumda.

Çevrede oturandalar kokudan ve kirlilikte şikayet ederken, soğuk havaya rağmen sivrisineklerin hala derede yaşadığını belirtiyor ve önlem alınmasını istiyorlar. Merkez Mahallesi'nde yaşayanlar defalarca şikayet ettikleri halde belediyelerin bir çözüm bulmadığını beliriyor.

"FABRİKALARIN KALKMASI LAZIM"

Derenin hemen yanındaki sokaklardan birinde yaşayan Onur Coşkun, "Bizim ev hemen yan tarafta. Fabrikaların giderlerinden dolayı yani bütün pisliği dereye akıttıklarından dolayı koku oluyor, derede her gün ayrı renk oluyor. Fabrikaların kalkması lazım. Dere yatağının yapılacağı söyleniyor, hala yapılmadı. Herkes şikayet ediyor ama kimse bakmıyor. Bir makine geldi toprağı dereden aldı, yana attı genişletmek için. Yine gördüğünüz gibi pislik" dedi.

"CAMLARIMIZI AÇAMIYORUZ"

Selvi Özeryıldız da, "Sivrisinek olsun, pisliği olsun çok rahatsızız biz. Kokusu çok kötü, camlarımızı açık bırakamıyoruz" diyerek kolundaki sivrisinek ısırığı izlerini gösterdi.

"BELEDİYEDEN GELİP BAKIYORLAR, HİÇBİR ŞEY YAPMIYORLAR"

Özeryıldız, "Bu soğukta sivrisinek olur mu? Ama belediyeden geliyorlar buraya bakıyorlar, 'hadi eyvallah' deyip gidiyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar, hiçbir şey. Kağıtçılar var, atık çalışıyorlar burada, derenin pisliği, biz perişan olduk burada. Kimsede ilgilenmiyor, yazık, günah. Kaç defa şikayet ettik, ilgilenmiyorlar, hiç gelmiyorlar ki" diye konuştu.

"MAHALLEDE HASTA OLMAYAN İNSAN YOK"

Ali Koçman, "Derenin durumu, bugün yapılacak, yarın yapılacak. Burada gerçekten sağlığım çok kötü durumda. Ben kronik hastayım, virüs var, şaşırıp kaldık, nereye kaçacağımızı bilmiyoruz, bir yerimiz de yok. İnanın burada kokudan dolayı mahallede hasta olmayan insan yok, perişan haldeyiz" şeklinde konuştu.