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    Ayancık'ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı

    Ayancık'ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı

    Geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Sinop'ta Meteoroloji'nin verdiği uyarının ardından Ayancık ilçesinde 3 köy tedbir amaçlı boşaltıldı.
    • 27.06.2022 - 02:50
    • Güncelleme : 27.06.2022 - 08:39
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

    Geçen yıl 40 evin yıkıldığı 3 köy boşaltıldı

    İHA'nın haberine göre; geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay köyü ile Söküçayırı köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.

    Ayancık ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı #1

    Kamu araçları okul bahçelerine taşındı

    İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi.

    Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

    Ayancık ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı #2

    Yetkililer alarm durumunda

    Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi.

    Ayancık ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı #3

    Ayancık ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı #4


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