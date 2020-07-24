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- Ayasofya bugün aslına rücu buluyor
Ayasofya bugün aslına rücu buluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 500 yıllık İslam mabedinde bugün, 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 10:30
- Güncelleme : 24.07.2020 - 10:30
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.
500 yıllık islam mabedinde ilk namaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün cuma namazı ile icra edilecek.