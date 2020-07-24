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    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor

    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 500 yıllık İslam mabedinde bugün, 86 yıl sonra ilk namaz kılınacak.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 10:30
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 10:30
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    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlanan Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne döndürülme çalışmaları Danıştay'a taşınmış, sonrasında açıklanan kararla müze saçmalığı bitmişti.

    500 yıllık islam mabedinde ilk namazCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün cuma namazı ile icra edilecek.

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    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor #2

    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor #3

    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor #4

    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor #5

    Ayasofya bugün aslına rücu buluyor #6


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