Ayasofya Camii bayram namazına hazırlanıyor

Kurban Bayramı öncesinde Ayasofya Camii'nde ziyaretçiler için özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Kurban Bayramı'nda kılınacak bayram namazı arifesinde vatandaşlar, büyük bir bayram heyecanı yaşıyor. Sabah kılınacak namaz için camiler dezenfekte edilerek, ibadete hazırlanıyor.

Yıllar sonra içerisinde ilk kez bayram namazı kılınacak olan Ayasofya Camii'nde de hummalı bir hazırlık yapılıyor.

DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Namaz öncesi yetkililer tarafından önlemler alınırken, Fatih Belediyesi tarafından cami çevresi ve meydanda özel solüsyonlu ve sabunlu dezenfekte çalışması yapıldı.

ARİFE GÜNÜNDE AYASOFYA'YA YOĞUN İLGİ

Belediyeye bağlı ekipler vatandaşların bayram namazını hijyenik bir ortamda kılabilmesi için tüm meydanı boydan boya temizledi. Arife gününde ayrıca ziyaretçilerin Ayasofya’ya yoğun ilgi gösterdikleri görüldü.