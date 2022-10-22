Petrol
93.6
1.32%
Euro
18.3305
0.67%
Dolar
18.5813
-0.14%
Altın
991.37
1.86%
Borsa
3935
0.87%
Bitcoin
362.741
0.21%
BTXN Coin
9.98
2.78%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Ayasofya Camii'nde hafta sonu yoğunluğu

    İstanbul Ayasofya Camii'ne girmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.
    • 22.10.2022 - 19:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayasofya Camii'nde hafta sonu yoğunluğu

    Ayasofya Camii, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

    Öğle saatlerinden itibaren, Ayasofya Camii'ni ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı turistler, uzun kuyruklar oluşturdu.

    Sıra beklediler

    Giriş kapısından başlayan sıra, Ayasofya Meydanı'nın sonuna kadar devam etti. Ziyarete gelenler yaklaşık 20 dakika sıra beklediklerini dile getirdi.

     

    "Gerçekten burası çok kalabalık"

    İzmir'den gelen Ümit Becerikli "20 dakikadır sıra bekliyorum. Yerebatan Sarnıcı'ndan çıktık, Ayasofya Camii'ni de görelim dedik. Cami olması ve ücretsiz girebilmemiz iyi oldu. Buradaki yoğunluk çok güzel. İlgi olduğu için çok güzel. Tabii beklemek zor. Turistler de çok fazla var. Ülkemle gurur duyuyorum" dedi.

    Alman turist Noah Block "Gerçekten burası çok kalabalık. 15 dakika önce sıraya girdik. Daha önce Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmiştim, Ayasofya'yı görmek istedim. Şimdi de burayı ziyaret etmek istiyoruz" diye konuştu.

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #1

    "Saat hiç önemli değil, bekleriz"

    Çorum'dan gelen Metin Kaşar "Yoğun bir kalabalık var. Sıra gelir mi gelmez mi onu da bilemiyoruz, bekleyeceğiz. Umarım Ayasofya Camii'ni göreceğiz. 20 dakikadır sıradayız, Çorum'dan kafile olarak geldik. Saat hiç önemli değil. Önemli olan Ayasofya Camii'ni görmek" dedi.

    Necip Güler ise "Ayasofya gezisi bizim için çok önemli bir gezi. Aşağı yukarı 20 dakikadır buradayız ama birkaç saat de olsa bekleriz" diye konuştu.

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #2

    Ağustos ayında İstanbul'a 1 milyon 665 bin turist geldi

    Öte yandan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'a ağustos ayında 1 milyon 665 bin 983 yabancı turist giriş yaptı. 2021 yılının ağustos ayında bu rakam 1 milyon 2 bin 722 yabancı ziyaretçiydi. 2022 yılının ağustos ayında İstanbul'u 140 bin 376 Rus turist ziyaret etti. Rus turistleri 2. sırada 124 bin 793 Alman ziyaretçi takip etti.

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #3

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #4

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #5

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #6

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #7

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #8

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #9

    Ayasofya Camii nde hafta sonu yoğunluğu #10


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Bursa'da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi
    3. Sayfa

    Bursa'da kaza yapan minibüste yaralanan genç kız şoka girdi

    Sokak köpeğinin 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada
    3. Sayfa

    Sokak köpeğinin 2 kardeşe saldırdığı anlar kamerada

    Görüş Bildir