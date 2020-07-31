- En Son Haber
- İç Haber
- Ayasofya Camii'nde ikinci cuma yoğunluğu
Ayasofya Camii'nde ikinci cuma yoğunluğu
Ayasofya Camii'nde, 86 yılın ardından ikinci kez cuma namazı kılındı.
- AA
- 31.07.2020 - 15:09
- Güncelleme : 31.07.2020 - 15:09
Ayasofya Camii'nde, 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan ikinci cuma namazı nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşandı.
MEYDAN CEMAAT İLE DOLDU
Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.
Meydanda kurulan dev ekranda ise cami içi ve hutbe yayını yapıldı.
Ayasofya Camii'nde ikinci cuma yoğunluğu
ZİYARET ETTİLER
Cuma namazından sonra camiyi görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.