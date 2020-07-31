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    Ayasofya Camii'nde ikinci cuma yoğunluğu

    Ayasofya Camii'nde, 86 yılın ardından ikinci kez cuma namazı kılındı.
    • AA
    • 31.07.2020 - 15:09
    • Güncelleme : 31.07.2020 - 15:09
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    Ayasofya Camii'nde ikinci cuma yoğunluğu

    Ayasofya Camii'nde, 86 yıl sonra kılınan ikinci cuma namazı cami ve çevresini dolduran vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

    Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınan ikinci cuma namazı nedeniyle büyük bir yoğunluk yaşandı.

    MEYDAN CEMAAT İLE DOLDU

    Camiye girişler kontrollü yapılırken, içeride yer bulamayan vatandaşlar, meydanda belirlenen alanlara seccadesini sererek namazını kıldı. Namaz kılanların içinde kadınların da olduğu görüldü.

    Meydanda kurulan dev ekranda ise cami içi ve hutbe yayını yapıldı.

    Ayasofya Camii'nde ikinci cuma yoğunluğu

    ZİYARET ETTİLER

    Cuma namazından sonra camiyi görmek için meydandan ayrılmayan vatandaşlar, polisin koridor şeklinde oluşturduğu bariyerlerden geçerek kontrollü şekilde camiye alındı.

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