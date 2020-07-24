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    Ayasofya Camii'nden ilk namaz öncesi ezan okundu

    Ayasofya Camii'nden ilk namaz öncesi ezan okundu

    86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz öncesi ezan sesleri yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2020 - 13:48
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 13:48
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