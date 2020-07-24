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- Ayasofya Camii'nden ilk namaz öncesi ezan okundu
Ayasofya Camii'nden ilk namaz öncesi ezan okundu
86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz öncesi ezan sesleri yükseldi.
- Haber Merkezi
- 24.07.2020 - 13:48
- Güncelleme : 24.07.2020 - 13:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle yeniden cami hürriyetine kavuşan Ayasofya'da, bugün ilk ibadet heyecanı yaşanıyor.
86 yıl müze statüsünde duran ve bugün Müslümanları ağırlayan Ayasofya'da minarelerden ilk namaz öncesi ezan sesleri yükseldi.
Ayasofya Camii'nden okunan ezan 4 minareden ve 4 ayrı müzezzin tarafından okundu.
Ayasofya Camii'nde ilk namaz heyecanı FOTO GALERİ
Ayasofya Camii'nden ilk namaz öncesi ezan okundu DİNLE-İZLE