Ayasofya-i Kebir Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı Ayasofya-i Kebir Camisi'ndeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi.

AA & Ensonhaber

24 Temmuz 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla müze statüsünden tekrar camiye dönüştürülen Ayasofya, büyük bir heyecanla Ramazan'a hazırlandı..

60 yıllık bir hayalin gerçekleşmesinin ardından 2 Ramazan geçiren Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yine milyonları ağırlıyor.

Bu kapsamda dünyanın sayılı eserlerinden biri olan ihtişamlı yapıda, ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı.

İlk teravih namazı kılındı

Ayasofya-i Kebir Camisi''ndeki ilk teravih, İstanbulluların yanı sıra yerli ve yabancı Müslüman turistlerin katılımıyla eda edildi.