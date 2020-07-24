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- Ayasofya meydanına sığmayan cemaat sokaklarda namaz kıldı
Ayasofya meydanına sığmayan cemaat sokaklarda namaz kıldı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namazda meydana sığmayan vatandaşlar, sokaklara serdikleri seccadelerinde namaz kıldılar.
- İHA
- 24.07.2020 - 16:37
Ayasofya Camii, 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı.
Tarihi güne tanıklık etmek isteyen vatandaşlar, ilk Cuma namazının kılındığı Ayasofya'ya akın etti.
MEYDANA SIĞMADILAR, SOKAKLARA TAŞTILAR
Cami içine ve meydana sığmayan cemaat, sokak ve caddelerde namazlıklarını sererek saf tutu. Cuma namazının kılınmasının ardından dönüş yoluna çıkan vatandaşlar özelikle Sirkeci istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Ayasofya meydanına sığmayan cemaat sokaklarda namaz kıldı VİDEO
SOKAKLAR NORMALE DÖNDÜ
Yaklaşık 45 dakika içinde sokak ve caddeler normale döndü.