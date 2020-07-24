Dolar
6.8461
0.0379%
Euro
7.9805
0.5265%
Altın
1901.85
0.7634%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.757
0.8537%
Bitcoin
65880.51
0.6172%
23ºC
İstanbul
Açık 23 C

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk akşam namazı eda edildi.
    • AA
    • 24.07.2020 - 22:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı

    İstanbul'da saat 20.36'da okunan akşam ezanıyla birlikte çok sayıda vatandaş, namaz için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde yerini aldı.

    Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, hem camiye giriş sırasında hem de namaz öncesinde sosyal mesafenin korunması için vatandaşları yönlendirdi.

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı #1

    CAMİNİN SABAHA KADAR AÇIK OLACAĞI BELİRTİLDİ

    Çok sayıda vatandaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girmek için uzun kuyruklar oluştururken, caminin sabaha kadar açık olacağı belirtildi.

    Öte yandan cami ve çevresinde güvenlik önlemleri sürüyor.

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra bugün kılınan cuma namazıyla ibadete açılmıştı.

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı VİDEO

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı #2

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı #3

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı #4

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı #5

    Ayasofya'da ilk akşam namazı kılındı #6

    Görüş Bildir