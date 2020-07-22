Ayasofya'da ilk namaz programı şekilleniyor

Tekrar ibadete açılmasının ardından ilk namaz için hazırlıklar süren Ayasofya'da, 24 Temmuz'da 700-1000 kişi namaz kılabilecek.

Ayasofya, Danıştay tarafından 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptal edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tekrar ibadete açılmıştı.

Büyük sevinçle karşılanan kararın ardından, camide ilk namazın 24 Temmuz'da kılınacağı açıklanmıştı.

MOZAİK VE FRESKLER KAPATILIYOR

İlk namaz tarihinin belirlenmesinin ardından başlayan hazırlıklarda da sona gelinmek üzere.

Bir yandan halılar döşenirken bir yandan da firesk ve mozaikler de çivi çakılmadan teknolojik araçlardan yararlanılarak kapatılıyor.

700-1000 KİŞİ NAMAZ KILACAK

İlk namaza 700 ila 1000 kişinin katılmasının planlandığı açıklanan camide, iç bölümlerde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde namaz kılınacağı bildirilirken, ara bölmeler ve iç avluda da namaz kılınacağı belirtildi.