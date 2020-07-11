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- Ayasofya'da öğle ezanı okundu
Ayasofya'da öğle ezanı okundu
Ezanı dinleyen vatandaşlar, tarihi anları cep telefonlarıyla kaydetti.
- AA
- 11.07.2020 - 14:44
Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla birlikte kapılarını 86 yıl aradan sonra yeniden cami olarak açmaya hazırlanıyor.
Danıştay'ın kararı sonrası, Ayasofya'ya vatandaşların yoğun ilgisi görüldü.
AYASOFYA'DA EZAN SESLERİ
Ayasofya'nın minarelerinden öğle ezanı yükseldi. Meydanda bulunan vatandaşlar, öğle ezanını dinlerken, tarihi anları kayıt altına aldı.
Ezanın ardından, vatandaşlar Ayasofya Meydanı'nda tekbirler getirerek dualar etti.
KUBBEDE İNCELEME
Polis ekiplerinin, Ayasoyfa'nın kubbesinde inceleme yaptığı görüldü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.