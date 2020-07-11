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    Ayasofya'da öğle ezanı okundu

    Ezanı dinleyen vatandaşlar, tarihi anları cep telefonlarıyla kaydetti.
    • AA
    • 11.07.2020 - 14:44
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    Ayasofya'da öğle ezanı okundu

    Ayasofya, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazıyla birlikte kapılarını 86 yıl aradan sonra yeniden cami olarak açmaya hazırlanıyor.

    Danıştay'ın kararı sonrası, Ayasofya'ya vatandaşların yoğun ilgisi görüldü.

    AYASOFYA'DA EZAN SESLERİ

    Ayasofya'nın minarelerinden öğle ezanı yükseldi. Meydanda bulunan vatandaşlar, öğle ezanını dinlerken, tarihi anları kayıt altına aldı.

    Ezanın ardından, vatandaşlar Ayasofya Meydanı'nda tekbirler getirerek dualar etti.

    Ayasofya'da öğle ezanı VİDEO

    Ayasofya'da öğle ezanı okundu #1

    KUBBEDE İNCELEME

    Polis ekiplerinin, Ayasoyfa'nın kubbesinde inceleme yaptığı görüldü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hazırlıkları süratle tamamlayarak 24 Temmuz 2020 Cuma günü, cuma namazı ile birlikte Ayasofya'yı ibadete açmayı planlıyoruz." açıklamasını yapmıştı.

    Ayasofya'da öğle ezanı okundu #2

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