Ayasofya’da protez bacaklarıyla namaz kılan Hamza, koşmak istiyor

Ayasofya Camisi'nde protez bacaklarıyla namaz kılarak herkesi duygulandıran Hamza Güleç, Usain Bolt gibi bir sporcu olup, Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek istiyor.

86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde geçtiğimiz günlerde protez bacaklarıyla namaz kılan 20 yaşındaki Hamza Güleç, herkesi duygulandırmıştı.

O görüntülerin kahramanı 20 yaşındaki Hamza Güleç, bir süre önce İHA muhabirine verdiği özel röportajda hayalinin Usain Bolt gibi bir sporcu olup, Türkiye’yi paralimpik olimpiyatlarda temsil etmek olduğunu açıklamıştı.

Ayasofya’daki görüntüsüyle herkesi duygulandıran Güleç, protezleriyle kimi zaman koşu parkurlarında, kimi zaman sahilde antrenman yaparak azmiyle de hayran bırakıyor.

Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan genç ViDEO

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ KOŞMAK İSTİYORUM"

Hayallerine ulaşmak için çalıştığını, herkesin hayalinin peşinden gitmesi gerektiğini belirten Hamza Güleç, "3 buçuk yaşımda dizlerim kesildi, çocukluğumdan beri koşmaya hayalim var. Protezlerimle engelsiz bir insanın bacakları gibi koşabiliyorsunuz. Eskiden olsa kim inanırdı ki Hamza koşacak, bu yerlere gelecek. En basiti de atletizm sahasına gelip koşacak? Gerçekten çok büyük duygular, çok güzel şeyler iyi ki de yaşıyorum” dedi.

"OLİMPİYATLARDA TÜRKİYE'Yİ GURURLANDIRMAK İSTERİM"

Engellerin insanları yıldırmaması gerektiğini söyleyen Güleç, “Azmimle çabamla koşmaya başladım, inşallah şampiyon olacağım. Usain Bolt’u örnek alıyorum, bu hayali kafama koyduğumda onun yarışlarını hep izledim. Belgeselinden çok ilham aldım. Milli takıma gidip sonra paralimpik olimpiyatlarına katılacağım. Orada yüksek bir derece elde edip altın madalya almak istiyorum. Bu vesileyle de Türkiye’yi gururlandırmak istiyorum” diye konuştu.