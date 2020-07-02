Ayasofya'nın statüsü bugün belli oluyor

Müze olarak kullanılan Aysasofya'nın cami statüsüne kavuşup kavuşmayacağı bugün Danıştay kararı ile belli olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya'nın cami statüsüne sahip olması için çalışmalar başlamıştı.

Danıştay, 1934 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile müze yapılan Ayasofya’nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağına yönelik kararını bugün açıklayacak.

Danıştay'dan beklenen kararın çıkmaması durumunda AK Parti’nin B planı da hazır.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ HAZIRLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından bu konuyla ilgili çalışan AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri çalışmalarını tamamladı.

Erdoğan’a sunulan çalışmaya göre Danıştay’dan Ayasofya’nın müze olarak kullanılmaya devam etmesi yönünde bir karar çıkmaması durumunda, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlanacak.