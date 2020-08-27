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Ayasofya'ya girişlerde kıyafet düzenlemesi

Ayasofya'ya girişlerde kıyafet düzenlemesi

Müze statüsünden cami statüsüne kavuşan Ayasofya'ya başörtüsüz, şortlu, dekolteli olarak giriş yapılamayacak. Bunun için cami girişine uygun kıyafetle giriş için standlar kuruldu.