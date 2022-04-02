Ayder Yaylası’nda çığ düşme anı
Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düştü, görenler büyük endişeyle izledi. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 02.04.2022 - 14:07
- Güncelleme : 02.04.2022 - 14:09
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla kaydı.
O anlar, çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
ENDİŞEYLE İZLEDİLER
Görüntülerde, kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı görüldü.
Yaylada bulunanlar da çığ düşme anını endişeyle izledi.
Ayder Yaylası’nda çığ düşme anı VİDEO