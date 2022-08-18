Petrol
96.55
0.02%
Euro
18.2677
0.04%
Dolar
18.0749
-0.02%
Altın
1.022
0.06%
Borsa
302
1.34%
Bitcoin
426.639
0.67%
BTXN Coin
6.06
0.16%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 25 C

    Aydın Söke’de orman yangını

    Aydın'ın Söke ilçesinde ormanda çıkan yangın, kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına müdahale sürüyor.
    • 18.08.2022 - 23:51
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 23:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın Söke’de orman yangını

    Aydın'ın Söke ilçesine bağlı kırsal Akçakonak Mahallesinin üst kısmındaki ormanda saat 21.30 sıralarında yangın çıktı.

    Henüz bilinmeyen sebeple çıkan yangında alevleri fark eden yöre halkı, durumu bildirdi.

    Müdahale sürüyor

    İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Aydın Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre yayalan ve onlarca metre yüksekliğe çıkan alevler geceyi aydınlattı.

    Ekipleri yangının yayılmasının önüne geçmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

    Aydın Söke’de orman yangını VİDEO

    Aydın Söke’de orman yangını #1

    Aydın Söke’de orman yangını #2

    Aydın Söke’de orman yangını #3

    Aydın Söke’de orman yangını #4


    İlginizi Çekebilir

    Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı
    3. Sayfa

    Trabzon'da birkaç gün önce evlenen çifti kaza ayırdı

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
    Ekonomi

    ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir