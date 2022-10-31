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    Aydın Söke'de yangın

    Söke'de makilik ve zirai alanda çıkan, rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ekiplerin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.
    • 31.10.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:49
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    Aydın Söke'de yangın

    Aydın'ın Söke ilçesi Karataş mevkiinde makilik ve zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

    Rüzgarla büyüdü

    Rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangın ormanlık alana doğru ilerlerken, alevlere 5 uçak ve 2 helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ile karadan müdahale gerçekleştirildi.

    Kontrol altına alındı

    İHA'nın haberine göre, ekiplerin yoğun mücadelesi ile alevler kontrol altında alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

    Aydın Söke de yangın #1

    Aydın Söke de yangın #2

    Aydın Söke de yangın #3


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