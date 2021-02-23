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    Aydın'da 102 kamyon moloz ve çöp toplandı

    Belediye ekipleri tarafından site çevresinde yapılan temizlik çalışmaları neticesinde, bölge 920 ton çöpten arındırıldı.
    • İHA
    • 23.02.2021 - 13:35
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 13:42
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    Aydın'da 102 kamyon moloz ve çöp toplandı

    Aydın’ın Didim ilçesinde,  belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.

    75. Yıl Sanayi Sitesi’ni atıklardan temizlemek için cumartesi günü başlatılan çalışmalar kapsamında bölgeden 102 kamyon inşaat atığı ve moloz çıkartılırken, toplanan 920 ton çöpün sadece 2,5 tonunu elle toplanan çöpler oluşturdu.

    KAMERALARLA İZLENECEK

    Belediye ekipleri, çöp toplama alanları dışında kalan arazilere yasadışı yollarla atılan atıkların önüne geçmek için, başta 75. Yıl Sanayi Sitesi olmak üzere birçok araziye uyarı tabelaları ve kameralar yerleştirecek.

    Aydın da 102 kamyon moloz ve çöp toplandı #1

    YASAL İŞLEM UYGULANACAK

    Belediye ekipleri, arazilere atılan çöpleri takip edecek. Yasa dışı çöp boşaltma işlemi yapanlara, 2872 sayılı Çevre Kanunu 20/1-i maddesi gereğince yasal işlem uygulanacak.

    Aydın da 102 kamyon moloz ve çöp toplandı #2

    BOŞ ARAZİYE ÇÖP ATILMAYACAK

    Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşların, boş arazilere atık atmaya çalışanları Didim Belediyesi’ne ait 444 81 09 numaralı telefonu arayarak şikayet etmelerini istedi.

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