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    Aydın'da 130 adet tarihi sikke ele geçirildi

    Didim ilçesinde bir şahsın kaldığı barakada yapılan aramada, 130 adet tarihi sikke bulundu. Şahıs hakkında işlem başlatıldı.
    • İHA
    • 25.06.2020 - 15:18
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    Aydın'da 130 adet tarihi sikke ele geçirildi #1

    Aydın'ın Didim ilçesinde bir ihbarı değerlendiren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri, Çamlık Mahallesi Küme Evleri mevkiinde S.T. isimli şahsın kalmış olduğu baraka ve müştemilatına operasyon düzenledi.

    130 ADET TARİHİ SİKKE VE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

    Düzenlenen operasyonda 130 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikkeler ve tarihi eser niteliğinde parçalar, daralı 0.62 ve 0.61 gram olmak üzere 2 fişek ve metamfetamin maddesi ele geçirildi. S.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın'da 130 adet tarihi sikke ele geçirildi #2

    Aydın'da 130 adet tarihi sikke ele geçirildi #3

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