Aydın'da 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi çalıştırıldı
- İHA
- 09.09.2021 - 10:40
- Güncelleme : 09.09.2021 - 10:47
Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın’da, her geçen gün yapılan keşiflerle tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.
Bölgede bu kez de 2 bin yıllık tarihi yapı kullanıma açıldı.
2 BİN YILLIK KANALİZASYON SİSTEMİ DEVREYE SOKULDU
Germencik ilçesinde yer alan ve M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayan Magnesia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken, 6 yıl önce ortaya çıkarılan ve hala çalışır durumda olduğu belirlenen 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi, biriken yağmur suyunun kazı alanı dışına alınmasını sağlamak ve su baskınlarını engellemek için devreye sokuldu.
"2 BİN YIL ÖNCEKİ BELEDİYECİLİK PERFORMANSI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"
2 bin yıl önce yapılan sistemin hala çalışır olmasının hayranlık uyandırıcı olduğunu belirten Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer; “Magnesia Antik Kenti"mizde biriken yağmur suyunu kazı alanı dışına alarak su baskınlarını engellemek için 2 bin yıllık kanalizasyon sistemini devreye soktuk. Sistem hala çalışıyor, bölgemizde 2 bin yıl önceki belediyecilik performansı bizi çok etkiledi.” dedi.