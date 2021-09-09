Aydın'da 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi çalıştırıldı

Biriken yağmur suyunun kazı alanında sorun çıkarmaması ve su baskısının önlenmesi için 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi tekrar aktif hale getirildi.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi olan Aydın’da, her geçen gün yapılan keşiflerle tarihi yapılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Bölgede bu kez de 2 bin yıllık tarihi yapı kullanıma açıldı.

2 BİN YILLIK KANALİZASYON SİSTEMİ DEVREYE SOKULDU

Germencik ilçesinde yer alan ve M.Ö. 4. yüzyıla kadar dayan Magnesia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken, 6 yıl önce ortaya çıkarılan ve hala çalışır durumda olduğu belirlenen 2 bin yıllık kanalizasyon sistemi, biriken yağmur suyunun kazı alanı dışına alınmasını sağlamak ve su baskınlarını engellemek için devreye sokuldu.





"2 BİN YIL ÖNCEKİ BELEDİYECİLİK PERFORMANSI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

2 bin yıl önce yapılan sistemin hala çalışır olmasının hayranlık uyandırıcı olduğunu belirten Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer; “Magnesia Antik Kenti"mizde biriken yağmur suyunu kazı alanı dışına alarak su baskınlarını engellemek için 2 bin yıllık kanalizasyon sistemini devreye soktuk. Sistem hala çalışıyor, bölgemizde 2 bin yıl önceki belediyecilik performansı bizi çok etkiledi.” dedi.