Aydın'da 2 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı
Aydın'da durdurulan jet ski içerisindeki 2 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
- 02.11.2022 - 02:52
- Güncelleme : 02.11.2022 - 02:53
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından tespit edilen hareketli jet ski durdurulurken, üzerindeki 2 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Adli işlem başlatıldı
İHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.