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    Aydın'da 2 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Aydın'da durdurulan jet ski içerisindeki 2 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.
    • 02.11.2022 - 02:52
    • Güncelleme : 02.11.2022 - 02:53
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    Aydın'da 2 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından tespit edilen hareketli jet ski durdurulurken, üzerindeki 2 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

    Adli işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilirken, bir göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.

    Aydın da 2 düzensiz göçmen, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı #1


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