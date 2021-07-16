Aydın'da 2 farklı bölgede yangın

Aydın'da akşam vakti 2 ayrı bölgede yangın çıktı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Aydın’da artan hava sıcaklığı yangınları da beraberinde getirdi.

2 FARKLI YERDE YERDE YANGIN ÇIKTI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde akşamüzeri medyana gelen yangının ardından gece de Karpuzlu Gölcük Mahallesi’nde 2 ayrı bölgede yangın çıktı. Nazilli’deki yangını söndürme çalışmaları devam ederken Karpuzlu’daki yangınlar ise müdahale sonrası kontrol altına alındı.

KÖYLÜLER DE YARDIMDA BULUNDU

Orman ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra köylülerin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Havanın aşırı sıcak olması nedeniyle tarım ve fundalık arazilerdeki yangında ağaçlar cayır cayır yanarken köylüler de yangınları söndürmek için adeta seferber oldu. Karpuzlu’daki yangınların söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının devam ettiği söylendi.



