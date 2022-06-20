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    Aydın'da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

    Nazilli ilçesinde 25 metrelik kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
    • 20.06.2022 - 05:20
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    Aydın'da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

    Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle 622 Sokaktaki boş arazi içerisinde bulunan 25 metre derinliğindeki kuyuya keçi düştü.

    Keçinin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

    1 saatlik çabayla keçi kurtarıldı

    İHA'nın haberine göre; kısa sürede bölgeye gelen ekipler, halat yardımıyla kuyuya indi.

    Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kuyuya düşen keçi, kurtarılarak sahibine teslim edildi.

    Aydın da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı #1

    Aydın da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı #2

    Aydın da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı #3

    Aydın da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı #4

    Aydın da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı #5

    Aydın da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı #6

    Aydın da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı #7


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    Aydın'da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı
    İç Haber

    Aydın'da 25 metrelik kuyuya düşen yavru keçiyi itfaiye kurtardı

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