Aydın'da, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Didim açıklarında, botlarında arıza meydana gelen 28 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
- AA
- 24.10.2020 - 02:37
Aydın'ın Didim ilçesinde, bindikleri lastik bot makine arızası nedeniyle Tekağaç Burnu açıklarında sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.
28 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler, bottaki 28 kişiyi kurtardı.
Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.