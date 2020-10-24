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    Aydın'da, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Didim açıklarında, botlarında arıza meydana gelen 28 düzensiz göçmen kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
    • AA
    • 24.10.2020 - 02:37
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    Aydın'da, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Aydın'ın Didim ilçesinde, bindikleri lastik bot makine arızası nedeniyle Tekağaç Burnu açıklarında sürüklenen düzensiz göçmenlerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi.

    28 KİŞİ KURTARILDI

    Ekipler, bottaki 28 kişiyi kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

    Aydın da, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Aydın da, 28 düzensiz göçmen kurtarıldı #2

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