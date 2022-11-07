Aydın'da 30 göçmen kurtarıldı
Aydın Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
- 07.11.2022 - 22:15
Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldı.
30 göçmen kurtarıldı
İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
İHA'nın haberine göre, kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.