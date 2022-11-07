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    Aydın'da 30 göçmen kurtarıldı

    Aydın Kuşadası'nda Yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 07.11.2022 - 22:15
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    Aydın'da 30 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik ekipleri, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi aldı.

    30 göçmen kurtarıldı

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4325) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

    Aydın da 30 göçmen kurtarıldı #1


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