Petrol
93.28
1.00%
Euro
18.1189
0.08%
Dolar
18.2
0.02%
Altın
1.002
0.99%
Borsa
3223
2.55%
Bitcoin
364.096
-0.46%
BTXN Coin
4.96
6.43%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Aydın'da 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu

    Kuşadası açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği belirlendi.
    • 04.09.2022 - 07:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda dün saat 16.00 sıralarında olay meydana geldi.

    Yunan unsurlarının ittiği kaçak göçmenler tespit edildi

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen lastik botta kaçak göçmenlerin olduğunu saptadı.

    1 kişi yaşamını yitirdi

    DHA'nın haberine göre, bottaki 6 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Hayatını kaybeden kaçak göçmenin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, diğer 6 göçmenin ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.

    Aydın da 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu #1

    Aydın da 6 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmen ölü bulundu #2


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da trafik denetimi: ceza yiyip otomobil önünde poz verdiler
    3. Sayfa

    İstanbul'da trafik denetimi: ceza yiyip otomobil önünde poz verdiler

    Fenerbahçe, Kayserispor'u iki golle mağlup etti
    Futbol

    Fenerbahçe, Kayserispor'u iki golle mağlup etti

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir