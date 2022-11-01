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    Aydın’da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

    Aydın'ın Çine ve Efeler ilçesinde eğitim gören 63 öğrenci öğlen yedikleri yemekten gıda zehirlenmesi yaşadıkları şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
    • 01.11.2022 - 22:31
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    Aydın’da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

    Aydın’da bir yemek firması tarafından Köşk, Çine, İncirliova ve Efeler ilçelerinde 4 bin 500 öğrenciye yemek dağıtılıyor.

    Bugün öğlen Çorba, Makarna ve köfte yiyen öğrencilerden 5 tanesi Efeler ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne 58’i ise Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Öğrenciler tedavi altına alındı

    Öğrencilerin ilkokul, ortaokul ve liselerden olduğu öğrenildi.

    DHA'nın haberine göre, öğrencilerin tedavileri sürerken, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yemeklerden numune alarak inceleme başlattı.

    "Soruşturma başlatılacak"

    İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş se konuyu yakinen takip ettiklerini ifade ederek, "Firmanın yemekleri 4 ilçede 4 bin 500 öğrenciye dağılıyor. Aynı yemekten yiyen İncirliova ve Köşk’teki öğrencilerde herhangi bir rahatsızlık yok. Ancak 5 Efeler’de 58’i de Çine’deki okullarda yaşanıyor. Öğrencilerde herhangi bir hayati tehlike yok. Tedavileri sürüyor. Gerekli çalışmalar yapıldı. Yapılan tahliller sonucunda neden olduğu belli olacak. Biz de Milli Eğitim olarak gerekli soruşturmayı başlatıyoruz" dedi.

    Aydın’da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı #1

    Aydın’da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı #2

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