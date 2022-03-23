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    Aydın'da alkollü bir kişi, şömine yerine evi yaktı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olduğu iddia edilen turist, dubleks evin ikinci katındaki şömineyi yakmak isterken evi yaktı.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 23:28
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    Aydın'da alkollü bir kişi, şömine yerine evi yaktı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 21.00 sıralarında Atatürk Bulvarı 6’ncı sokak üzerinde meydana gelen olayda, evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen Almanya vatandaşı ismi öğrenilemeyen bir turist, soğuk havada ısınmak için şömineyi yakmak istedi.

    ŞÖMİNEYİ YAKMAK İSTERKEN EVİ YAKTI

    Şömineyi yakmak isterken ahşap zeminin tutuşması ile yangın meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Adresin tespit edilmesinin ardından, rüzgarlı havada itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da alkollü bir kişi, şömine yerine evi yaktı #1


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