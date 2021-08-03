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    Aydın'da alkollü sürücü kaza yaptı

    Kuşadası ilçesinde alkolün etkisiyle otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü şarampolden uçtu.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 05:48
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    Aydın'da alkollü sürücü kaza yaptı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü Nazmi T. gece karanlığında kaza yaptı.

    Kaza, Kirazlı yolu üzerinde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Nazmi T. kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Aydın da alkollü sürücü kaza yaptı #1

    ŞANS ESERİ EKİPLER ORADAYDI

    Şans eseri uçuruma birkaç metre mesafede duran otomobil askıda kaldı. Bölgede ring halinde dolaşan itfaiye ve jandarma ekiplerinin önünde olan kaza olası bir facianın önüne geçti.

    Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan Nazmi T. ve yabancı uyruklu kadın ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Aydın da alkollü sürücü kaza yaptı #2

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