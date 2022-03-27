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    Aydın’da annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü

    2 ay önce annesini kanser sebebi ile kaybeden 18 yaşındaki genç kız, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 27.03.2022 - 16:46
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    Aydın’da annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü

    Binnur Geyik’in (18), Aydın’ın Efeler ilçesindeki evinde yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

    2 AY ÖNCE ANNESİNİ KAYBETTİ

    Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından talihsiz genç kızın, kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

    2 ay önce kanser sebebiyle annesini kaybettiği öğrenilen genç kızın ani ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

    Aydın’da annesinin ölümüne dayanamayan genç kız kalbine yenik düştü #1


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