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Aydın'da aşı yapan veterinere boğa saldırdı

Aydın'da aşı yapan veterinere boğa saldırdı

Aydın'da şap ve LSD aşısı yapmak isteyen 45 yaşındaki veteriner Ali Sarı, boğanın saldırısına uğrarken, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.