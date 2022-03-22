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    Aydın'da aşı yapan veterinere boğa saldırdı

    Aydın'da şap ve LSD aşısı yapmak isteyen 45 yaşındaki veteriner Ali Sarı, boğanın saldırısına uğrarken, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
    • DHA
    • 22.03.2022 - 21:04
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    Aydın'da aşı yapan veterinere boğa saldırdı

    Aydın'ın Sultanhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli veteriner hekim Ali Sarı, hayvan çiftliğinde boğaya şap ve LSD aşısı yapmak isterken, boğanın saldırısına uğradı.

    YÜZÜNDEN VE VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN DARBE ALDI

    Aşılama sırasında yüzüne ve vücuduna darbe alan Sarı yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sarı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Aydın da aşı yapan veterinere boğa saldırdı #1


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