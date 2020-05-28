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Sokak ortasında bankada müdürlük yapan kadını darbeden saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir bankanın müdürü olan P.Y., otomobilini park edip işine gitmek isterken S.T. tarafından, tekme tokat saldırıya uğradı.

Olayın şokuyla saldırganı durdurmak isteyen genç kadın, S.T. isimli şüphelinin yumruklarına uzun süre direndi.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

P.Y.’nin yardım çığlıklarından sonra saldırgan S.T. olay yerinden koşarak uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı kadın, Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aydın'da banka müdürü kadın darbedildi ViDEO

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olay sonrası polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganı tespit etti.

Kısa süre içerisinde S.T., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Söke Cezaevi'ne gönderildi.