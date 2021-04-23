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    Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı

    Efeler İlçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi Direksiyon kısmında sıkışan sürücü Olcay Yumanga hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 04:39
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    Aydın'da beton mikseri devrildi: 1 ölü,1 yaralı

    Aydın-İzmir otoyolu Muğla bağlantı yolunda, Olcay Tumanga idaresindeki  beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan refüje çarpıp devrildi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

    Kazada sıkışan sürücü Olcay Tumanga hayatını kaybetti.

    Yan koltukta yolcu olarak bulunan Muzaffer Ateş ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

    Yaralı, ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

    Hayatını kaybeden sürücü Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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