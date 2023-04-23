Aydın'da bıçaklı kavga: 2 yaralı Aydın'da iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda 3 kişi ise gözaltına alındı.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 21.30 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde, ramazan bayramı tatili için Kuşadası'na gelen M.N., Ö.G., A.E.D. ile E.P. ve R.Ö arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre, bu sırada M.N cebinden çıkardığı bıçakla E.P.'ye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.P. kanlar içinde yere yığıldı.

Aynı grup R.Ö.'yü de darp etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alkollü oldukları ileri sürülen saldırgan gruptan M.N. hızını alamayıp, olay yerine gelen polislere de saldırdı.

3 kişi gözaltına alındı

E.P ve R.Ö .Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, M.N., Ö.G., A.E.D. gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.