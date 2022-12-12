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    Aydın'da bir kişi, park yeri kavgası yaptığı kadının ayağını arabayla ezdi

    Aydın'ın Efeler ilçesinde oğlu için park yeri tutan bir kadınla tartışan otomobil sürücüsü, kadının ayağını ezerek olay yerinden kaçtı.
    • 12.12.2022 - 21:09
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    Aydın'da bir kişi, park yeri kavgası yaptığı kadının ayağını arabayla ezdi

    Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1903 Sokak’ta meydana gelen olayda, bir kadın oğlunun aracını park edebilmesi için sokakta bulunan park yerini tuttu.

    O esnada boş park alanını gören 09 FF 473 plakalı otomobil sürücüsü, aracını oraya park etmek istedi. Kadın, park yerini oğlu için tuttuğunu söyleyerek, otomobil sürücüsüne başka bir yere park etmesini söyledi.

    Aracıyla kadının ayağını ezdi

    Otomobil sürücüsü ile kadın arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, 09 FF 473 plakalı otomobilin sürücüsü, sinirlenerek kadının ayağını arabayla ezip, olay yerinden kaçtı. O esnada olay yerine gelen oğlu, kaçan aracı durdurmaya çalışırken, ezilme tehlikesi atlattı.

    Aydın da bir kişi, park yeri kavgası yaptığı kadının ayağını arabayla ezdi #1

    Tedavi altına alındı

    İHA'nın haberine göre, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.

    Talihsiz kadın ilk müdahalenin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Aydın da bir kişi, park yeri kavgası yaptığı kadının ayağını arabayla ezdi #2

    Aydın da bir kişi, park yeri kavgası yaptığı kadının ayağını arabayla ezdi #3


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