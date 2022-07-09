Aydın'da bir kişi yüzünü yıkamak için girdiği banyoda yılanla karşılaştı

Aydın'da bir kişi yüzünü yıkamak için girdiği banyoda yılanla karşılaştı

Aydın Karacasu'da sabah yüzünü yıkamak için evinin banyosuna giren Gülaydın Tüfek, banyoda engerek yılanı ile karşılaştı.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Ataeymir Mahallesi’nde meydana gelen olayda 49 yaşındaki Gülaydın Tüfek isimli kişi, sabah saatlerinde evinin banyosuna yüzünü yıkamak için girdiği esnada davetsiz bir misafirle karşılaştı.

Banyoda 2 metrelik yılanla karşılaştı

Banyonun içerisinde dolaşan ve yaklaşık 2 metre uzunluğunda olan engerek yılanı ile karşılaşan Tüfek, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Çıkmasını bekledi

Banyonun fayanslarında dolaşan yılanın açık olan banyo penceresinden girmiş olabileceğini düşünen Tüfek, yılanın geldiği yerden çıkmasını bekledi. Ev sahibini şaşkına çeviren olay ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Öldürmeye kıyamadığını söyledi

İHA'nın haberine göre, çiftçilik yaparak yaşamını sürdüren Gülaydın Tüfek, Allah'ın yarattığı tüm hayvanların doğada bir vazifesi ve amacı olduğunu söyleyerek, yılanı öldürmeye kıyamadığını ve pencereden çıkamayan yılanı, banyo giderinin kapağını açarak çıkmasını sağladığını söyledi.