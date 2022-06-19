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    Aydın'da çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde okul bahçesinde çakmakla oynayan çocuklar yangın çıkardı.
    • 19.06.2022 - 00:37
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    Aydın'da çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı

    Saat 22.00 sıralarında Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu'nda meydana gelen olayda, okul bahçesine giren çocuklar yanlarında getirdikleri çakmakla oynamaya başladı.

    Bir süre sonra arka bahçeye giden çocuklar, okulun giriş katında bulunan kağıt geri dönüşüm deposunun kapı altından dışarıya doğru taşan kitap sayfalarını çakmakla tutuşturdu.

    Depodaki tüm kitaplar yandı

    İHA'nın haberine göre, rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler depo içerisindeki diğer kitaplara sıçradı. Okuldan dumanların yükseldiğini fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

    Aydın da çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı #1

    Okulda maddi hasar oluştu

    Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri okul içerisinde oluşan yoğun dumanı da tahliye etti. Yangın sonrasında okulda maddi hasar meydana geldi.

    Güvenlik kameraları polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Çocukların yangına neden olan tehlikeli oyunları güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildiği tespit edilirken, polis ekipleri çocukların belirlenip yakalanabilmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Aydın da çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı #2

    Aydın da çakmakla oynayan çocuklar okulu yaktı #3


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